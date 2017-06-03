ВАЗ-2110 загорелся на ходу в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

По словам очевидцев, буквально за пару секунд машину полностью охватил огонь. Предварительно известно, что никто не пострадал.

Добавим, что другие автомобилисты пытались помочь потушить пожар, но, очевидно, это им не удалось, пишет издание Новая газета.

Напомним, на прошлой неделе на ходу загорелся автомобиль Audi. Это случилось на улице Щорса в столице Урала.

Фото и видео: Новая газета, Андрей Богомолов