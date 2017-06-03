Житель Верхней Пышмы попадёт под суд за регулярное домашнее насилие и истязания над сожительницей
3 июня 2017, 10:45Происшествия
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В Верхней Пышме под суд попадёт местный житель за неоднократные издевательства над сожительницей. Ему предъявили обвинение по статье «Истязание».
Ранее судимый, в том числе за побои, мужчина периодически избивал женщину. Как сообщают следователи, долгое время она не заявляла о побоях, потому что ей было жалко рецидивиста, передает ГУ МВД по Свердловской области.
Скандалы проходили на бытовой почве и из-за ревности. Своё недовольство мужчина выражал кулаками. Так, женщина получала психические травмы помимо физических. Мужчина бил свою сожительницу обухом топора, кулаками и ногами по лицу и телу.
Устав терпеть побои, женщина всё-таки пришла в полицию с заявлением. Сейчас истязателю грозит три года лишения свободы.
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