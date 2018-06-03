Пьяный водитель в Екатеринбурге врезался в ограждение и повис на дереве (ФОТО)
3 июня, 16:20Происшествия
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Утром 3 июня пьяный водитель в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от преследования экипажа ДПС, вылетел на газон, врезался в ограждение и повис на дереве.
Сюжеты: Екатеринбург
Погоня длилась около часа. Водитель не справился с управлением, в результате чего на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей автомобиль, врезавшись в ограждение, повис на дереве.
По словам сотрудников ГИБДД, водитель остался жив и даже не пострадал, пишет Е1.
Водила вылетел через лобовое стекло и лег спать добавили очевидцы.
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Фото: Е1
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