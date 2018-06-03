Серийный грабитель из федерального розыска задержан в Екатеринбурге (ФОТО)

1 июня сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц Ленинского района Екатеринбурга увидели, как мужчина, заметивший патруль, резко повернул в сторону близлежащего дома и попытался скрыться во дворе. По пути он сбросил на землю свёрток, обмотанный изолентой.

Как сообщает URA.ru, после задержания было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение многочисленных краж. На данный вещество из свёртка отправлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.