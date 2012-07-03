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Сотрудники цеха прокатки широкополочных балок НТМК протестуют против сокращения ставки председателя цехового профкома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники цеха прокатки широкополочных балок НТМК протестуют против сокращения ставки председателя цехового профкома

3 июля 2012, 16:37ПроисшествияВалерия Лошкарева
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