Сотрудники цеха прокатки широкополочных балок НТМК протестуют против сокращения ставки председателя цехового профкома

Реакция сотрудников цеха, по словам Анатолия Георгиевича, оказалась бурной: коллектив возмутился, что решение принималось без учета их мнения. Но, главное, сотрудники цеха не приемлют тот факт, что от вопроса трудоустройства предцехкома обратно на производственную должность профком самоустранился, а, значит, согласно трудовому законодательству, выбранный ими профсоюзный лидер вскоре окажется за забором. По его же словам, он устраивал широкополочников, так как всегда вел себя независимо и не скрывал своих взглядов на причины слабости профсоюзного движения, а вот с руководством не раз вступал в «контры».

Свое возмущение в довольно нелицеприятной форме представители трудового коллектива высказали Владимиру Радаеву прямо в глаза на состоявшейся 21 мая встрече. Сам Радаев тоже не стал скрывать своих взглядов на происходящее и добавил «масла в огонь», заявив, что истинной причиной этого решения является желание председателя профкома убрать бунтарей, посмевших на отчетно-выборной конференции выдвинуть альтернативную ему кандидатуру, и что в решении этого вопроса он действует в согласии с администрацией рассказал Анатолий Наумов.

Сейчас уже более 300-сот человек подписали обращение в профком с предупреждением, что если вопрос о трудоустройстве Наумова не будет решен, то вполне вероятен массовый выход из профсоюза.

Вообще-то вопрос: «Какими должны быть профсоюзы?», – становится все более актуальным для наемных работников, так как противоречия между трудом и капиталом, возникшие в результате приватизации предприятий, требуют и иных форм взаимоотношений: по старым советским лекалам их уже не выстроишь. Все труднее профсоюзной верхушке, привыкшей быть «приводными ремнями власти», сохранять видимость борьбы за интересы рабочих. Организацией балаганных мероприятий и хилым, по сравнению с советскими временами, социальным пакетом уже не прикрыться, нужно переходить к реальной борьбе за достойную заработную плату, за сохранение рабочих мест и так далее, то есть заниматься тем, чем и должны заниматься профессиональные объединения трудящихся в первую очередь делится своим мнением Анатолий Георгиевич.

По логике, профсоюз должен быть противовесом, сдерживающей силой руководству предприятия. Что касается НТМК, что там взаимодействие представителей профсоюза и работодателя превратилось в тесное сотрудничество, что само по себе неправильно. Получается, что председатель профсоюза Владимир Радаев числится в советниках работодателя, а управляющий директор Алексей Кушнарев и директор по персоналу Алексей Пырин, представляющие интересы работодателя, входят в состав профкома. И, как отмечает Анатолий Наумов, активным рабочим комбината неизбежно придется задуматься о создании своих рабочих профсоюзов.