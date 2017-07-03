Екатеринбурженка судится с роддомом из-за смерти сына: он умер через два месяца после выписки (ФОТО)

Спустя два года екатеринбурженка решила подать в суд исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного роддомом, где она рожала своего сына.

Как считает женщина, врачи вели себя неправильно до, во время и после родов ребенка, что привело к тяжелому заболеванию.

За все время наблюдения врачами ни разу не было сделано УЗИ, которое ей назначалось и в истории болезни отмечалось, как выполненное обследование.

Находясь в реанимационном отделении роддома, у новорожденного были обнаружены поражения ЦНС, судороги, дыхательная недостаточность и другие диагнозы. По мнению молодой мамы, лечение было неэффективным и не приводило к улучшению состояния ребенка.

Врачи не делали никаких прогнозов, матери ничего не рассказывали о реальном состоянии малыша. В результате малыш скончался через два месяца после рождения от субтотальной двухсторонней пневмонии.

Фото: Justmedia

Женщина считает:

Моей вины в смерти сына не было. Владик бы жил и был здоровым, если бы не сломанные аппараты, своевременно сделанное УЗИ и кесарево сечение, а также меньшая доза окситоцина.

Готовясь к предстоящему заседанию суда, екатернбурженка сделала независимую экспертизу в Санкт-Петербурге, потратив на нее 120 000 рублей, сообщает Justmedia.