Екатеринбурженка судится с роддомом из-за смерти сына: он умер через два месяца после выписки (ФОТО)
7 июля в уральской столице состоится суд в отношении роддома №20. Молодая женщина обвиняет данное медучреждение в смерти своего сына, прожившего после рождения всего два месяца.
Спустя два года екатеринбурженка решила подать в суд исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного роддомом, где она рожала своего сына.
Как считает женщина, врачи вели себя неправильно до, во время и после родов ребенка, что привело к тяжелому заболеванию.
За все время наблюдения врачами ни разу не было сделано УЗИ, которое ей назначалось и в истории болезни отмечалось, как выполненное обследование.
Находясь в реанимационном отделении роддома, у новорожденного были обнаружены поражения ЦНС, судороги, дыхательная недостаточность и другие диагнозы. По мнению молодой мамы, лечение было неэффективным и не приводило к улучшению состояния ребенка.
Врачи не делали никаких прогнозов, матери ничего не рассказывали о реальном состоянии малыша. В результате малыш скончался через два месяца после рождения от субтотальной двухсторонней пневмонии.
Фото: Justmedia
Женщина считает:
Моей вины в смерти сына не было. Владик бы жил и был здоровым, если бы не сломанные аппараты, своевременно сделанное УЗИ и кесарево сечение, а также меньшая доза окситоцина.
Готовясь к предстоящему заседанию суда, екатернбурженка сделала независимую экспертизу в Санкт-Петербурге, потратив на нее 120 000 рублей, сообщает Justmedia.
© TagilCity.ru