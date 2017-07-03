Недобросовестные подрядчики Свердловской области заплатят крупные штрафы за махинации на торгах

УФАС Свердловской области завершило расследование по делу о махинациях на торгах пяти свердловских компаний. Как сообщает «Уралинформбюро» , штраф в отношении недобросовестных подрядчиков, осуществлявших ремонт на дорогах, может составить около полумиллиарда рублей. Конкретные суммы будут официально названы УФАС после опубликования на сайте управления.

Установлено, что несколько компаний объединились в картель, участники которого при проведении аукционов договорились не снижать цены на контракты. При этом в расследовании дела фигурировали родственники руководителей компаний, возглавлявшие фирмы-подрядчики, что также является нарушением закона.