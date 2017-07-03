Недобросовестные подрядчики Свердловской области заплатят крупные штрафы за махинации на торгах
3 июля 2017, 15:30Происшествия
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Пять компаний Среднего Урала, проводившие дорожные работы, будут привлечены к ответственности за нарушение закона о конкуренции при участии в аукционах.
УФАС Свердловской области завершило расследование по делу о махинациях на торгах пяти свердловских компаний. Как сообщает «Уралинформбюро», штраф в отношении недобросовестных подрядчиков, осуществлявших ремонт на дорогах, может составить около полумиллиарда рублей. Конкретные суммы будут официально названы УФАС после опубликования на сайте управления.
Установлено, что несколько компаний объединились в картель, участники которого при проведении аукционов договорились не снижать цены на контракты. При этом в расследовании дела фигурировали родственники руководителей компаний, возглавлявшие фирмы-подрядчики, что также является нарушением закона.
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