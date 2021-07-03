Хозяин в Екатеринбурге изрезал ножом далматинца

Пес Бадди подвергся нападению со стороны хозяина. Колотые, резаные раны (выпадение кишок). [Он был] прооперирован, а далее недохозяин забрал его из клиники в тяжелом состоянии и увез в деревню к родственникам. В деревенских условиях выходить тяжелую собаку почти не возможно», говорится в посте группы «Служба спасения животных Екатеринбурга» «Вконтакте».