Сотрудница «Монетки» в Екатеринбурге обвинила руководство в выкидыше

Беременная девушка в Екатеринбурге пять часов не могла покинуть рабочее место, потому что начальство отказывалось найти ей замену. В результате не оказания своевременной помощи у сотрудницы случился выкидыш.

По словам 27-летней Юлии, сотрудницы «Монетки» в Академическом, на улице Павла Шаманова, она находилась на десятой неделе беременности. Две недели назад она уже была в больнице, где ей поставили угрозу прерывания беременности, но врачи сделали капельницу и смогли предотвратить какие-либо последствия. 2 июля в момент рабочей смены девушка почувствовала сильные боли и обнаружила кровотечение, в связи с чем написала начальству с просьбой её заменить, чтобы она могла вызвать скорую и обратиться к врачу. Однако ответа не последовало. В магазине Юлия работала заместителем директора. Когда попала в больницу, начальство было недовольно. Боли усиливались, началось кровотечение. На замену никто не приходил. Директор угрожал, что переведет меня в продавцы, рассказывает Юлия для E1.RU. Спустя пять часов, когда боль стала невыносима, девушка ушла из магазина и вызвала скорую. Но в больницу она приехала слишком поздно. В приёмном покое при осмотре произошёл выкидыш. Сотрудники магазина говорят, что подобное отношение к работникам не является единичным. Многие беременные девушки вынуждены работать без выходных. Юлия с мужем планируют подавать в суд на руководство, считая, что они довели девушку до выкидыша. По словам юриста, данный инцидент может быть уже вопросом не трудового права, а Уголовного кодекса. Доказательством обвинения могут стать переписки, если личность будет установлена, что легко делается запросом в операторскую связь. То, что некем было заменить, — это вопрос к работодателю, к организации труда. Также незаконно требовать перевода на другую более низкую должность во время беременности, заявляет Татьяна, юрист и специалист по вопросам трудового права.

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