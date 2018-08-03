Пожилой мужчина в Екатеринбурге избит в день ВДВ

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2 августа 2018 года вечером в Екатеринбурге произошел конфликт между прохожим и отмечавшим День военно-десантных войск жителем города.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
Инцидент произошел на улице Воеводина, на берегу реки Исеть. В результате драки прохожий потерял сознание.
В полицию сообщение о происшествии поступило в 18:00. Пострадавшим оказался 57-летний мужчина. Его доставили в больницу с травмами.
Второй участник драки был задержан и доставлен в местный ОВД для выяснения обстоятельств инцидента.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Пока не уточняется, были ли участники конфликта десантниками.
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