Пожилой мужчина в Екатеринбурге избит в день ВДВ

Инцидент произошел на улице Воеводина, на берегу реки Исеть. В результате драки прохожий потерял сознание.

В полицию сообщение о происшествии поступило в 18:00. Пострадавшим оказался 57-летний мужчина. Его доставили в больницу с травмами.

Второй участник драки был задержан и доставлен в местный ОВД для выяснения обстоятельств инцидента.