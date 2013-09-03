Вчерашним вечером в Тагиле на ГГМ авария: в иномарку врезалась семерка (ФОТО)

Как видно на фото, у ВАЗ сильно смят капот, у иномарки пострадали задний бампер и крыло. Несмотря на то, что эта авария обошлась без жертв, невольно начинаешь крутить пальцем у виска: этого ДТП не должно было быть. Где адекватность при вождении, или единственный работающий инструмент - лежачие полицейские через каждые 30 метров?