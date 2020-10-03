Главред интернет-издания подожгла себя у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде

Главред интернет-издания подожгла себя у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде

Сегодня, 07:30ПроисшествияPhoto: страница Ирины Славиной на Facebook
Главный редактор интернет-издания Ирина Славина покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде.

РБК сообщает, что акт самосожжения женщина совершила около 15.30. От полученных травм она скончалась на месте. Следственный комитет по факту происшествия организовал проверку. Назначена посмертная психологическая экспертиза.

Как сообщает Telegram-канал Baza, летом на женщину был наложен штраф за распространение ложных сведений о COVID-19 в размере 500 тысяч рублей.

Photo:Скриншот с видео Telegram-канала Baza

Ранее Славина написала в Facebook, что 1 октября в её квартире был произведен обыск. По словам главреда, к ней вломились 12 человек с фомкой и бензорезом. Забрали флешки, всю компьютерную технику и записки.

В интервью The Insider, погибшая говорила, что правоохранители подозревали ее в финансировании нижегородских протестов, которые прошли в связи с планом по благоустройству местного парка. Причиной таких подозрений Славина указывает свои журналистские статьи, где отзывалась о реконструкции парка как о «распиле» четырех миллиардов рублей.

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