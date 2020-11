Вечером 2 ноября в Вене неизвестные открыли стрельбу в нескольких точках города. Впоследствии в сети появилась карта атак, пишет Lenta.ru.

По официальной информации, в ходе перестрелок погибло несколько человек, еще несколько получили тяжелые ранения, в том числе один полицейский. МВД Австрии считает, что произошедшее было терактом. После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения, заявил глава города Михаэль Людвиг. Одного из стрелявших, вооруженного винтовкой, правоохранители ликвидировали, еще один был заержан, остальные в бегах.

