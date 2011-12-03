Женщина содержала младенца в старом сарае

В пресс-службе детского петербургского омбудсмена сообщили, что в полицию сигнализировала в конце прошлой недели одна из жительниц Ломоносова, обнаружив на участке молодую женщину с ребенком. Приехав на место, сотрудники правоохранительных органов действительно застали в полуразрушенном деревянном строении молодую маму - 24-летнюю женщину с двухмесячной малышкой. «В сарае не было ни воды, ни света, ни газа. Окна не утеплены, в стенах дыры, в полу щели, - рассказал сотрудник правоохранительных органов, - И, ко всему прочему, у матери не оказалось никаких документов на ребенка».

По словам женщины, ее дочь родилась 27 сентября здесь, в сарае. Роды принимал гражданский муж. За медицинской помощью женщина не обращалась ни во время беременности, ни после рождения ребенка.

Все это время семья жила на заброшенном участке, хотя имеет собственное жилье в Красносельском районе. По сведениям полиции, ребенок спал на кровати в грязном тряпье, из вещей у малышки была только грязная шапочка и чепчик. «Ни запаса продуктов, ни свежего белья», - сказал сотрудник полиции.

Оценив ситуацию, полиция приняла решение новорожденною девочку изъять. По информации органа опеки и попечительства МО «Южно-Приморский», на территории которого официально зарегистрирована молодая мама, через два дня после изъятия она пришла к ним и заявила о своем намерении вернуть малышку - чтобы воспитывать самостоятельно.

Как отметили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка, в ближайшие дни мать собирается начать оформление документов на дочку. Однако, органы опеки, скорее всего, не будут торопиться с возвращением девочки в руки матери. Во-первых, потому что сотрудники полиции усмотрели в действиях женщины явные признаки нарушения по ст. 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Во-вторых, выяснилось, что несколько месяцев назад женщина уже была лишена родительских прав в отношении своего старшего полуторагодовалого сына. В настоящее время мальчик находится в доме ребенка, а рожденная в сарае малышка - в ДГБ.