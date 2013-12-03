Три килограмма наркотиков в тайнике на трассе Нижний Тагил – Черноисточинск: пойман наркосбытчик
3 декабря 2013, 12:15Происшествия
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Накануне прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Пригородного района. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, до 9 апреля 2013 года мужчина незаконно приобрел наркотики массой более 3 килограммов. Договорившись с «покупателем», он спрятал товар (масса 900 граммов) в тайник на трассе Нижний Тагил – Черноисточинск. Затем сообщил координаты «будущему владельцу» наркотиков.
Так, губительное вещество было изъято сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. При обыске места жительства обвиняемого, было изъято оставшееся запрещенное вещество, приготовленное к сбыту.
Предварительное следствие по уголовному делу производилось уже УФСБ России по Свердловской области. Сейчас оно направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд.
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