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Три килограмма наркотиков в тайнике на трассе Нижний Тагил – Черноисточинск: пойман наркосбытчик
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три килограмма наркотиков в тайнике на трассе Нижний Тагил – Черноисточинск: пойман наркосбытчик

3 декабря 2013, 12:15Происшествия
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