Жители аварийного дома в Нижнем Тагиле пожаловались на утечку горячей воды

В Нижнем Тагиле местные жители две недели добивались от управляющей компании устранения утечки горячей воды.

По словам женщины, проживающей в доме № 16 на переулке Полюсном, фонтан из трубы, проходящей по фасаду дома бьет уже много дней. Спустя две недели представители УК отреагировали и прислали бригаду для устранения. На месте было установлено, что прорвавшаяся труба является незаконной врезкой. Photo: Читательница Tagilcity.ru В управляющей компании TagilCity.ru рассказали как поступают в подобных случаях. Поставщику услуг будет направлено обращение. Как правило, в таких случаях жильцу выписывают предписание об устранении нарушения, демонтаже несанкционированных коммуникаций и штраф, поделился представитель ООО «УК «ПРО». Согласно действующим нормам в сфере ЖКХ, за самовольное подключение водоснабжения может быть выписан штраф до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, в отдельны случаях, нарушителю грозит возбуждение уголовного дела по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.

