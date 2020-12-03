Жители аварийного дома в Нижнем Тагиле пожаловались на утечку горячей воды

Согласно действующим нормам в сфере ЖКХ, за самовольное подключение водоснабжения может быть выписан штраф до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, в отдельны случаях, нарушителю грозит возбуждение уголовного дела по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.