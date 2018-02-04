ДТП с участием 3-х автомобилей произошло на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле
4 февраля, 14:35Происшествия
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Три автомобиля стали участниками ДТП на улице Пархоменко. Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 2 февраля на улице Пархоменко произошла авария с участием автомобилей «ВАЗ-2114», «Ford Focus» и «Toyota Corolla».
В результате ДТП, по информации Главного управления МЧС по Свердловской области, произошло возгорание одного из автомобилей. Для ликвидации огня было привлечено пожарно-спасательное подразделение.
Есть сведения об одном пострадавшем, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
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