ДТП с участием 3-х автомобилей произошло на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Вечером 2 февраля на улице Пархоменко произошла авария с участием автомобилей «ВАЗ-2114», «Ford Focus» и «Toyota Corolla».

В результате ДТП, по информации Главного управления МЧС по Свердловской области, произошло возгорание одного из автомобилей. Для ликвидации огня было привлечено пожарно-спасательное подразделение.