В Нижнем Тагиле с конца декабря разыскивают 45-летнего мужчину
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле разыскивается 45-летний Олег Диденко, который пропал 22 декабря 2019 года после того, как покинул свою квартиру на Красном Камне.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома, оставив включенным телевизор и не взяв телефон. Его сестра рассказала, что раньше он не пропадал.
Приметы пропавшего Олега Диденко: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, серые глаза, короткие седые волосы.
Был одет в светло-коричневую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки и черную шапку.
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Фото: «Лиза Алерт»
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