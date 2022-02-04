Бывший продавец петербургского салона МТС обокрал экс-работодателя на 4.5 млн рублей

В Башкирии задержан 23-летний житель Благовещенска, которого подозревают в краже дорогостоящих мобильных телефонов из торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Вечером 25 января злоумышленник вынес из офиса МТС на первом этаже ТЦ семьдесят iPhone на общую сумму более 4 млн 516 тыс рублей, пишут «Народные новости». Следствие установило, что вором оказался бывший работник торговой точки, который уволился в середине осени прошлого года. При этом было очевидно, что молодой человек уже тогда планировал совершить кражу, так как, уходя из салона, он захватил с собой пароли от торговой точки. Оперативники также выяснили, что злоумышленник уже успел продать часть похищенного и перебраться в Башкирию. При задержании полиция изъяла у подозреваемого оставшиеся мобильные телефоны, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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