Вчера на пешеходном переходе ВАЗ сбил пенсионерку (ФОТО)

В 8 часов 15 минут утра, 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-21043 двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Черных. Поворачивая налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, он сбил пенсионерку, которая, в свою очередь, тоже переходила дорогу по правилам – на разрешающий сигнал светофора.