Вчера на пешеходном переходе ВАЗ сбил пенсионерку (ФОТО)
4 марта 2014, 16:10Происшествия
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Вчерашним утром в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход – пожилая женщина.
В 8 часов 15 минут утра, 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-21043 двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Черных. Поворачивая налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, он сбил пенсионерку, которая, в свою очередь, тоже переходила дорогу по правилам – на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина-пешеход получила перелом левой голени. Была госпитализирована в травматологическое отделение Центральной городской больницы №3.
Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД
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