8 вагонов с коксом сошли с рельсов в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

Вчера днем под Каменском-Уральском произошло ЧП: с железнодорожных рельсов сошли 8 вагонов с коксом.

На место происшествия были направлены 2 восстановительных поезда и оперативная группа сотрудников МЧС Свердловской области.

К 23:25 3 марта работы были полностью завершены, но из-за аварии пришлось изменить маршрут следования 4-х рейсовых пассажирских поездов: они осуществляли движение в объезд через Богданович. Это вызвало задержку их движения.

Управление СвЖД создало специальную комиссию по расследованию причин происшествия. В настоящее время движение по путям полностью восстановлено, поезда следуют по графику.