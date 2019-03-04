Сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле приговорен к трем годам колонии за смерть педагога

Напомним, что учитель физкультуры Артем Марванов погиб в результате выстрела в голову. Следствием было установлено, что выстрел произошел в автомобиле УАЗ из ружья, находившегося в руках его товарища. Мужчины не имели разрешения на охоту, увидев егерей, они испугались, один из них решил разрядить ружье и по неосторожности выстрелил напарнику в голову. Сотруднику МЧС было предъявлено обвинение по ст. 109 и ст. 258 УК РФ.