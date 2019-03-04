Сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле приговорен к трем годам колонии за смерть педагога
Сегодня, 13:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле вынесен приговор 27-летнему сотруднику МЧС, застрелившему во время охоты учителя физкультуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что учитель физкультуры Артем Марванов погиб в результате выстрела в голову. Следствием было установлено, что выстрел произошел в автомобиле УАЗ из ружья, находившегося в руках его товарища. Мужчины не имели разрешения на охоту, увидев егерей, они испугались, один из них решил разрядить ружье и по неосторожности выстрелил напарнику в голову. Сотруднику МЧС было предъявлено обвинение по ст. 109 и ст. 258 УК РФ.
Пригородный суд Нижнего Тагила приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, а также к выплате 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего. Помимо этого, мужчина лишен права заниматься охотой в течение 3-х лет, пишет АН «Между строк».
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