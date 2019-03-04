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Сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле приговорен к трем годам колонии за смерть педагога
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Guns 467710 1920

Сотрудник МЧС в Нижнем Тагиле приговорен к трем годам колонии за смерть педагога

Сегодня, 13:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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