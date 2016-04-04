Свердловские полицейские изъяли крупную партию контрафактной водки

Установлено, что в кафе «Спорт Бар» на реализации находилось более 70-ти бутылок водки, на которые не было сопроводительных документов. Директор кафе пояснил, что покупал алкоголь у неизвестных лиц на оптовом рынке Екатеринбурга.

Контрафактный алкоголь полиция изъяла из оборота и направила на экспертизу. За реализацию спиртного без документов развлекательное заведение оштрафовано на 100 тысяч рублей.

В прошлом месяце в Богдановиче полицейские арестовали продавца поддельным спиртным. Злоумышленник, входящий в межрегиональную сеть бутлегеров, торговал контрафактным алкоголем прямо из своего автомобиля.