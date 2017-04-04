Водитель из Екатеринбурга приговорен к реальному сроку за пьяную езду
4 апреля 2017, 11:00Происшествия
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В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор гражданину, управлявшему ТС в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено: будучи пьяным, мужчина, осознавая, что уже лишен водительских прав за аналогичное правонарушение, сел за руль. Во время движения его остановил пост ДПС. У мужчины наблюдались явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования на наличие в крови алкоголя он отказался.
В феврале водителю назначили наказание в виде 400 часов исправительных работ. Надзорная инстанция не согласилась с приговором и решила обжаловать его в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию.
Судом вынесено решение об отмене предыдущего приговора и назначении наказания нарушителю в виде десяти месяцев лишения свободы, сообщает прокуратура Свердловской области.
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