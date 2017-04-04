Водитель из Екатеринбурга приговорен к реальному сроку за пьяную езду

Установлено: будучи пьяным, мужчина, осознавая, что уже лишен водительских прав за аналогичное правонарушение, сел за руль. Во время движения его остановил пост ДПС. У мужчины наблюдались явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования на наличие в крови алкоголя он отказался.