Умер режиссёр Георгий Данелия

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Сегодня, 4 апреля, на 89-м году жизни от продолжительной болезни умер российский режиссер Георгий Данелия, сообщает «Новая газета».
В феврале Данелия был госпитализирован в одну из московских клиник из-за воспаления легких. Врачам пришлось перевести режиссера в реанимацию и ввести в искусственную кому.
Причиной болезни стала эмфизема легких. Медики считают, что проблемы с легкими у Георгия Данелия начались из-за перенесенного в детстве туберкулеза и курения.
Георгий Данелия известен как режиссер фильмов «Кин-дза-дза», «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Мимино». Многие его работы отмечены престижными международными наградами.
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