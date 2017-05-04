Житель Нижнего Тагила может лишиться свободы за заведомо ложный донос

Житель микрорайона Красный Камень сообщил в отдел полиции, что на него напали двое мужчин, с которыми он не был близко знаком. По его словам, они угрожали ему предметами, похожими на нож и пистолет. Также потерпевший заявил, что нападавшие разбили ему нос, похитили из принадлежавшей заявителю машины 300 000 рублей, Айфон-6 и скрылись с места происшествия на автомобиле Шевроле Круз.

По заявлению потерпевшего полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали двух мужчин, подозреваемых в данных преступлениях.

Как выяснилось позднее, заявитель говорил неправду. При проверке его показаний было установлено, что между задержанными и потерпевшим ранее возник конфликт, который при очередной встрече перерос в драку. Похищения денег и Айфона не было. И один из мужчин действительно сломал нос заявителю, а тот решил отомстить и написал заявление в полицию.

По факту ложного доноса было возбуждено уголовное дело. Тагильчанину предстоит предстать перед судом. Санкции по соответствующей статье УК РФ предусматривают не только штраф, но и принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».