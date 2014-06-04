«Это моя машина горит». Видео горящего на Вагонке внедорожника (ВИДЕО 18+)

Пользователь Михаил предоставил кадры с места происшествия. На видеозаписи слышно, как к оператору подошел мужчина, оказавшийся хозяином горящего авто. С досадой он предположил, что это, скорее всего, поджог.

Надо сказать, горящий автомобиль находился в опасной близости от рядом стоящих автомобилей. Огонь чудом не перекинулся на них. Пожарная бригада сработала мгновенно. В течение нескольких минут пожар был ликвидирован.