«Это моя машина горит». Видео горящего на Вагонке внедорожника (ВИДЕО 18+)
4 июня 2014, 17:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодняшней ночью, напомним, в Дзержинском районе Нижнего Тагила горел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи.
Пользователь Михаил предоставил кадры с места происшествия. На видеозаписи слышно, как к оператору подошел мужчина, оказавшийся хозяином горящего авто. С досадой он предположил, что это, скорее всего, поджог.
Надо сказать, горящий автомобиль находился в опасной близости от рядом стоящих автомобилей. Огонь чудом не перекинулся на них. Пожарная бригада сработала мгновенно. В течение нескольких минут пожар был ликвидирован.
Был ли застрахован автомобиль, неизвестно. Напомним, марка внедорожника - Great Wall Hover M2.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей