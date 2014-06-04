Маньяк задушил более 30 старушек. Возможно, он находится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Кроме того, на территории Приволжского и Уральского федеральных округов в период с 2011 по 2012 годов совершено еще 14 аналогичных преступлений в отношении престарелых женщин (из них к Свердловской области относятся два убийства престарелых женщин, совершенных в 2012 году в Верх-Исетском районе Екатеринбурга). В результате исследования вещественных доказательств получен генетический профиль одного и того же мужчины, совершившего указанные преступления.

Приметы преступника: мужчина, 25-35 лет, рост 170-175см., худощавого телосложения, волосы и глаза темные, нос прямой.

В настоящий момент есть основания полагать, что преступник проживал или проживает на территории Свердловской области.

В связи с тем, что в настоящее время подозреваемый не установлен, Следственное управление СК России по Свердловской области обращается с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлении и (или) о подозреваемом.

Сообщите всю имеющуюся информацию по телефону «02», а также по служебным телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-71-85 (руководитель отдела криминалистики Следственного управления СК России по Свердловской области Костылев Сергей Анатольевич) и 8(343)350-66-61 (руководитель следственного отдела по городу Екатеринбург СК России по Свердловской области Колбасин Алексей Иванович).

Кроме того, информацию можно сообщить и по круглосуточному телефону «доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.