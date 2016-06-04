В Свердловской области погиб 81-летний велосипедист

О подробностях ДТП сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. 2 июня пожилой 81-летний пенсионер решил прокатиться по трассе. Поездка окончилась гибелью велосипедиста . Авария произошла в 14:45 2 июня на 4-м километре качканарской трассы.

Дедушка ехал по правой стороне дороги. В этом же направлении следовала по дороге 35-летняя женщина-водитель на машине Mazda Demio. По неизвестной причине мужчина резко повернул влево, выехав на проезжую часть, и оказался прямо перед бампером ехавшей машины. Автоледи не смогла избежать столкновения. После наезда она, не справившись с управлением, въехала в кювет.