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Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно

4 июня 2017, 15:00Происшествия
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