Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно

В администрации города состоялось совещание, на котором были проанализированы действия служб, участвующих в ликвидации последствий прошедшего над Нижним Тагилом урагана.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Мэр отметил квалифицированные действия «Водоканала» и отметил службы, которые участвовали в решении экстренной ситуации, возникшей в городе. При этом он высказался о недочетах, имеющихся в некоторых организациях.

Так, он упомянул Режевскую электросетевую компанию «Медведь», которая была выкуплена новыми собственниками у НТМК. Она поросла лесом. И уже второй год никто не может туда зайти.

Глава администрации побывал на 20-й канализационной станции вместе с руководством «Тагилэнергосетей» и рассказал, что видел на территории открытые колодцы и другие нарушения техники безопасности. Сергей Носов остался недоволен состоянием техники безопасности на подстанции:

Хоть эта компания и является частной, но она входит в систему общей безопасности города. Сейчас, судя по ее состоянию, она может в любой момент подвести А потому собственники компании обязаны содержать ее в надлежащем состоянии, отвечающем нормативам техники безопасности.

Он обратился к представителям Роспотребнадзора с требованием обратить внимание «на безобразное состояние этого объекта» и высказался так:

Я хотел бы, чтобы не было разговоров о том, что у вас нет разрешения прокуратуры, чтобы делать там проверку. Считайте заседание сегодняшнего штаба поручением немедленно разобраться, принять меры и не просто «штрафануть», а добиться того, чтобы провели состояние этой подстанции в нормативное.