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Родственники погибшего в Нижнем Тагиле екатербуржца получат помощь от города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Родственники погибшего в Нижнем Тагиле екатербуржца получат помощь от города

4 июня 2017, 13:10ПроисшествияЕкатерина Малых
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