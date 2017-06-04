Родственники погибшего в Нижнем Тагиле екатербуржца получат помощь от города

Известно, что сильнейший порыв ветра застал его в гостях в садах на Ольховке, неподалёку от Нижнего Тагила. Упавшее дерево причинило ему травмы несовместимые с жизнью.

Мы приносим соболезнования семье и близким погибшего. Мы проанализируем этот случай по окончательной информации и подумаем, что мы можем сделать, в том числе и общественность города Нижний Тагил сообщил Глава города Сергей Носов.

Также он отметил, что все подразделения полиции и МЧС работают в соответствующем режиме. Освещение, движение и вопросы безопасности, по мнению Главы города, в период ликвидации должны быть на особом счёте.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017