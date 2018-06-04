Езда по газону закончилась смертью 61-летнего тагильчанина (ВИДЕО)
4 июня, 14:05Происшествия
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Вечером 3 июня 2018 года тагильчанин заснял на видеорегистратор как мужчина устроил ДТП на ГГМ и был избит.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидец предоставил видео с личного видеорегистратора, снятое в районе дома № 12 на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. На записи видно, что автомобиль марки Mitsubishi кружит задним ходом по газону, затем врезается в столб. После аварии к машине подбегает молодой человек и нападает на водителя. Пострадавшего 61- летнего пенсионера увезли на машине скорой помощи. Позже он скончался по дороге в больницу.
Как сообщает АН «Между строк», на видео снят конфликт между отцом и сыном. Следственный комитет Тагилстроевского района выясняет детали происшествия и причины смерти водителя Mitsubishi.
Видео: АН «Между строк»
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