Езда по газону закончилась смертью 61-летнего тагильчанина (ВИДЕО)

Очевидец предоставил видео с личного видеорегистратора, снятое в районе дома № 12 на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. На записи видно, что автомобиль марки Mitsubishi кружит задним ходом по газону, затем врезается в столб. После аварии к машине подбегает молодой человек и нападает на водителя. Пострадавшего 61- летнего пенсионера увезли на машине скорой помощи. Позже он скончался по дороге в больницу.