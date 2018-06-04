Ребенка затянуло в эскалатор в метро Екатеринбурга

По предварительной информации, несовершеннолетний мальчик посещает городской лагерь при гимназии № 39 г. Екатеринбурга. Вместе с лагерем он отправился на мероприятие.

На станции метро «Площадь 1905 года» обувь ребенка застряла в эскалаторе, в результате чего была зажата правая нога. Школьник получил перелом и был доставлен в больницу, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга выясняет обстоятельства происшествия. Устанавливаются возможные нарушения при организации сотрудниками гимназии сопровождения группы детей. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в указанном детском городском лагере при гимназии № 39.