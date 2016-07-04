Пожар в квартире пятиэтажки произошел в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

К нам обратилась соседка с просьбой помочь потушить огонь в ее квартире. Но когда мы оказались в квартире - поняли, что сами уже не сможем справиться с пожаром рассказали TagilCity.ru местные жители.

По данным очевидцев, пожарные прибыли в течение 5 минут. На месте работали 3 единицы спецтехники и карета скорой помощи. Однако, по словам медиков, пострадавших нет и медицинская помощь никому из участников события не потребовалась.

В какой части жилой квартиры и по какой причине возник пожар - на данный момент неизвестно. Дым, по словам очевидцев, шел из всех окон квартиры.