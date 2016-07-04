Пожар в квартире пятиэтажки произошел в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
4 июля 2016, 18:00Происшествия
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Около 17.00 в доме по улице Газетной в Нижнем Тагиле произошло возгорание. На 5 этаже жилого дома горела квартира.
Сюжеты: Нижний Тагил
К нам обратилась соседка с просьбой помочь потушить огонь в ее квартире. Но когда мы оказались в квартире - поняли, что сами уже не сможем справиться с пожаром рассказали TagilCity.ru местные жители.
По данным очевидцев, пожарные прибыли в течение 5 минут. На месте работали 3 единицы спецтехники и карета скорой помощи. Однако, по словам медиков, пострадавших нет и медицинская помощь никому из участников события не потребовалась.
В какой части жилой квартиры и по какой причине возник пожар - на данный момент неизвестно. Дым, по словам очевидцев, шел из всех окон квартиры.
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