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Пожар в квартире пятиэтажки произошел в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар в квартире пятиэтажки произошел в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

4 июля 2016, 18:00Происшествия
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