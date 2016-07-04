В ДТП под Нижним Тагилом легковая машина попала под «Камаз»: среди пострадавших подросток (ФОТО)
Днем 4 июля в районе 15:20 женщина 1981 года рождения за рулем «Хендэ Гетц» не справилась с управлением на автодороге «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов».
Авария произошла на 146 километре трассы. Автомобиль женщины выехал на полосу встречного движения. В это время навстречу ей двигался мужчина за рулем отечественного грузовика «Камаз».
По информации ГИБДД Нижнего Тагила, из-за столкновения грузовика и легковой заграничной машины, «Камаз» оказался на встречной полосе. Там он не смог уйти от удара и столкнулся с еще одной легковой иномаркой «Форд Фьюжен», за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения. В результате произошедшей аварии грузовик и вторая иномарка оказались на обочине автодороги. Автомобиль виновницы аварии получил настолько сильные повреждения, что не подлежит восстановлению.
В результате данной аварии, водитель автомашины «Хендэ Гетц» была доставлена в травматологическое отделение ДЦГБ с многочисленными травмами. Мужчина, управлявший машиной «Форд, госпитализирован с тупой травмой живота, закрытым переломом костей таза, резаной раной левого плеча и предплечья. В автомобиле «Форд» также находилась девушка-пассажир 2000 года рождения, она оказалась в больнице с ушибом грудной клетки и тупой травмой живота.
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