24-летний экс-хоккеист «Спутника» и детский тренер пропал в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На своей страничке в социальной сети молодой мужчина в последний раз был онлайн 1 июля в 23:58. Там журналисты TagilCity.ru увидели больше количество фотографий Александра в хоккейной экипировке команды «Спутник». Однако оказалось, что к этой хоккейной команде спортсмен более не имеет отношения.

Александр - воспитанник тагильского хоккея, но в «Спутнике» не работает с 2013 года. К сожалению, данными о его месте нахождения мы не располагаем. Во время работы у нас, он характеризовался положительно рассказала журналистам TagilCity.ru пресс-секретарь ХК «Спутник» Ирина Казанцева.

Близкие Александра Чумарина сообщили, что сейчас он официально в отпуске, но ранее с ним никогда не случались длительные исчезновения без предупреждения.

Саша работает детским тренером по хоккею в «Президентском». Сейчас он в отпуске, но на работе он должен был появиться в начале недели. Этого не произошло. Мы тоже никак не можем с ним связаться. Ранее он никогда не пропадал вот так, потому, как мать, я очень беспокоюсь. Мы уже написали в полицию заявление о пропаже рассказала мать пропавшего спортсмена - Лариса Юрьевна.

Известно, что в последний раз Александра видели в ночном клубе на ВМЗ в субботу. Там он отдыхал с друзьями и предупредил одного из них, что в 7 утра планирует уйти. Тем не менее, он не попрощался с товарищем, а просто исчез. Приезжало ли за ним такси, также неизвестно. Близкие планируют опросить персонал развлекательного заведения о том, известно ли им что-либо о дальнейшей судьбе мужчины.

Уважаемые читатели TagilCity.ru, если вы располагаете какой-либо информацией о месте нахождения Александра Чумарина - просим довести её до полиции по телефону «02».

Фото: личная страница Александра Чумарина в социальной сети