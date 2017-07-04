77,4 миллиона рублей взыскано с бывших чиновников Среднеуральска за незаконную продажу земли
4 июля 2017, 16:05Происшествия
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В Среднеуральске прокуратура арестовала имущество экс-чиновников, осужденных за незаконную продажу земельных участков.
В 2016 году бывшие чиновники. незаконно осуществлявшие продажу земельных участков, были приговорены к реальным срокам лишения свободы: бывший замглавы администрации Среднеуральского ГО получил пять лет, бывший председатель комитета по управлению имуществом и казной ГО – три года колонии.
Чиновники передали, а потом продали земельные участки общей площадью 530 000 кв. м. Во время расследования прокурор Свердловской области заявил гражданский иск о возмещении ущерба. В счет его компенсации было арестовано имущество экс-чиновников, в том числе, земельные участки, гаражный бокс и другие объекты на сумму 77,4 млн рублей, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».
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