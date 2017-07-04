Директор автосалона в Екатеринбурге присвоил почти 6 миллионов рублей

Директор екатеринбургского автосалона пользовался следующей схемой. Он нанимал сотрудников, которые пользовались его доверенностью и искали клиентов, желающих продать свое подержанное авто. Составлялся агентский договор, на основании которого компания-продавец получала вознаграждение.

На самом деле после продажи машины деньги от сделки присваивались директором автосалона «АвтоЛайф». До клиентов они так и не доходили. Таким образом обвиняемый причинил ущерб 17 жителям Свердловской области. Сумма причиненного ущерба составила 5,6 млн рублей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

По возбужденному уголовному делу утверждено обвинительное заключение по статье «растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Предприниматель предстанет перед судом.