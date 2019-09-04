Тагильчанин пытался продать за 300 рублей юбилейную медаль деда

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил установили, что 10 июля 2019 года мужчина попытался незаконно продать медаль «За доблестный труд», оценив её в 300 рублей. Как сообщил сам подозреваемый, награду он нашёл у себя дома в шкатулке со значками. Ранее медаль принадлежала его деду.

30 июля 2019 года во время заранее оговоренной встречи с потенциальным покупателем, тагильчанин был задержан сотрудниками транспортной полиции. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».