Тагильчанин пытался продать за 300 рублей юбилейную медаль деда
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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Житель Нижнего Тагила пытался незаконно сбыть государственную награду СССР – юбилейную медаль «За доблестный труд». Уголовное дело по данному факту направлено в суд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил установили, что 10 июля 2019 года мужчина попытался незаконно продать медаль «За доблестный труд», оценив её в 300 рублей. Как сообщил сам подозреваемый, награду он нашёл у себя дома в шкатулке со значками. Ранее медаль принадлежала его деду.
30 июля 2019 года во время заранее оговоренной встречи с потенциальным покупателем, тагильчанин был задержан сотрудниками транспортной полиции. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».
В настоящее время уголовного дело по факту незаконного сбыта государственной награды передано в суд.
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