Житель деревни под Нижним Тагилом хранил дома три ружья и выращивал коноплю
В деревне Сизиково под Нижним Тагилом у 43-летнего жителя участковый полицейский обнаружил плантацию конопли, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
На неадекватное поведение сына участковому пожаловалась местная жительница. По её словам, он стал агрессивен и угрожает соседям. Придя в дом для беседы с ним, участковый обратил внимание на то, что мужчина находится в опьянении, при этом алкоголем от него не пахло.
Также полицейский увидел на печке высушенную траву, похожую на коноплю. Позже он заметил, что на кровати лежат охотничье ружьё и топор, и попросил у хозяина разрешение на оружие. Вместе с документами мужчина вынес еще одно охотничье ружье. При этом вёл он себя очень возбуждённо и нервно. Во время общения участковый заметил на шкафу еще и обрез гладкоствольного ружья.
Полицейский сдержано объяснил, что оружие необходимо изъять для составления соответствующих документов. Пройдя в другую комнату, участковый обнаружил там растущие в горшках кусты конопли. После этого он вышел из дома и вызвал подкрепление.
При тщательном осмотре дома и хозяйственных построек полицейские обнаружили ещё одну плантацию конопли. В общей сложности изъято почти два килограмма наркотического вещества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Подозреваемый находится под арестом. Изъятое оружие направлено на экспертизу.