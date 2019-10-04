Житель деревни под Нижним Тагилом хранил дома три ружья и выращивал коноплю

На неадекватное поведение сына участковому пожаловалась местная жительница. По её словам, он стал агрессивен и угрожает соседям. Придя в дом для беседы с ним, участковый обратил внимание на то, что мужчина находится в опьянении, при этом алкоголем от него не пахло.

Также полицейский увидел на печке высушенную траву, похожую на коноплю. Позже он заметил, что на кровати лежат охотничье ружьё и топор, и попросил у хозяина разрешение на оружие. Вместе с документами мужчина вынес еще одно охотничье ружье. При этом вёл он себя очень возбуждённо и нервно. Во время общения участковый заметил на шкафу еще и обрез гладкоствольного ружья.

Полицейский сдержано объяснил, что оружие необходимо изъять для составления соответствующих документов. Пройдя в другую комнату, участковый обнаружил там растущие в горшках кусты конопли. После этого он вышел из дома и вызвал подкрепление.

При тщательном осмотре дома и хозяйственных построек полицейские обнаружили ещё одну плантацию конопли. В общей сложности изъято почти два килограмма наркотического вещества.