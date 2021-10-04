Экс-мэр Владивостока задержан за взятки от похоронного предприятия

Напомним, Гуменюк ушел со своего поста 18 мая 2021 года после того, как его раскритиковал полпред Юрий Трутнев. Уже 4 июня в доме бывшего главы Владивостока прошли обыски. Однако не сообщалось, по какому именно делу ведется расследование.