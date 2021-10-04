Экс-мэр Владивостока задержан за взятки от похоронного предприятия

Экс-мэр Владивостока задержан за взятки от похоронного предприятия
Экс-мэр Владивостока задержан за взятки от похоронного предприятия
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: личная страница Олега Гуменюка в Instagram
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка за получение взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 годы Гуменюк получил взятки от глав МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг, пишут «Новые известия».

В общей сложности, по словам представителя СК по региону Авроры Римской, было передано 19,5 миллиона рублей. Она отметила что экс-мэр задержан и на данный момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Напомним, Гуменюк ушел со своего поста 18 мая 2021 года после того, как его раскритиковал полпред Юрий Трутнев. Уже 4 июня в доме бывшего главы Владивостока прошли обыски. Однако не сообщалось, по какому именно делу ведется расследование.

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