Миллиардер, обладающий крупной компанией на Урале, погиб в Лондоне при ДТП

Печальное известие из Лондона. Не вышел из комы после того, как его сбила машина, наш клиент и друг — Дима Обретецкий, основатель и владелец мощнейшей дистрибьюторской компании «Магнат Трейд Энтерпрайз». Он был настоящим бизнесменом: родом из 1990-х, Дима построил одну из самых, возможно, цивилизованных и «европейских» компаний в России, говорится в публикации.

Обретецкий зарегистрировал компанию «Магнат» в 1991 году. Она занималась операциями на российском фондовом рынке. Позже специализация компании поменялась на торговлю алкоголем. Когда бизнес Обретецкого начал разрастаться, он основал ООО «Магнат и К» — сеть торговых точек по оптовой продаже ликероводочной продукции.