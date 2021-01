В Нижнем Тагиле забытый в магазине подарок для ребенка вернулся в семью

В Нижнем Тагиле дедушке вернули забытый в магазине подарок для внука.

26 декабря пожилой мужчина зашел в магазин за покупками. Робота, купленного для внука, он оставил в ячейке для вещей. Совершив покупки, дедушка забыл про него и отправился домой. Но спустя примерно полчаса он вспомнил про оставленную вещь и вернулся в магазин. Однако подарка не оказалось на месте, сообщает группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Позднее в соцсетях была размещена запись с просьбой вернуть игрушку. Робота вернули! Я снова обрела веру в людей. Со мной связалась сотрудница магазина и сообщила, что подарок принесла женщина и можно подойти и забрать, рассказывает подписчица группы.

