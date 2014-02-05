В Нижнем Тагиле вчерашней ночью горел магазин на Вагонке

Горел «Гастроном» на рынке «Стрелец» по адресу Юности 16, скорей всего, горел ночью, точно сказать не могу. Сегодня вечером в 17:20 шла с работы и видела, как выносили горелые прилавки и грузили их в машину пишет Каролина.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, в 2:03 ночи в службу поступила информация о пожаре на улице Юности, 16а. Выяснилось, что на площади 5 кв.метров сгорела витрина и повреждена холодильная камера в подсобном помещении продуктового магазина. Причины пока неизвестны, в настоящее время устанавливаются. В 2:20 пожар был полностью потушен.