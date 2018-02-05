Пьяный житель Екатеринбурга зарезал знакомого и скрылся

По версии полиции, между знакомыми произошёл пьяный конфликт, во время которого один набросился с ножом на другого. Пострадавшему были нанесены несколько ножевых ранений, задевших жизненно важные органы. Он скончался на месте преступления, сообщает СУ СК России по Свердловской области.