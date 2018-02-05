Пьяный житель Екатеринбурга зарезал знакомого и скрылся
5 февраля, 22:35Происшествия
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Пьяная ссора, произошедшая в квартире жилого дома Екатеринбурга, привела к гибели одного из её участников.
Сюжеты: Екатеринбург
3 февраля 2018 года двое мужчин распивали спиртное в квартире жилого дома по улице Авиационной в Екатеринбурге.
По версии полиции, между знакомыми произошёл пьяный конфликт, во время которого один набросился с ножом на другого. Пострадавшему были нанесены несколько ножевых ранений, задевших жизненно важные органы. Он скончался на месте преступления, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был впоследствии задержан правоохранительными органами и сознался в содеянном. Теперь ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
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