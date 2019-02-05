Оторвался тромб? 5-классница умерла в Нижнем Тагиле

Известно, что ребенок умер дома. Накануне девочка посещала медицинский центр в Екатеринбурге.

Возможно, что у школьницы оторвался тромб, сообщают источники редакции TagilCity.ru. В Следственном отделе Дзержинского района смерть ребенка подтвердили.