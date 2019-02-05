Оторвался тромб? 5-классница умерла в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:32ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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Ученица 95 школы умерла в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, у девочки оторвался тромб.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Известно, что ребенок умер дома. Накануне девочка посещала медицинский центр в Екатеринбурге.
Возможно, что у школьницы оторвался тромб, сообщают источники редакции TagilCity.ru. В Следственном отделе Дзержинского района смерть ребенка подтвердили.
По данному факту проводится проверка. Назначены все необходимые экспертизы,сообщил редакции TagilCity.ru начальник следственного отдела Дзержинского района Денис Кельбиханов.
По предварительным данным, девочка училась в 5 классе.
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