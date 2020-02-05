В Нижнем Тагиле на сбыте наркотиков поймали работника развлекательного заведения

Мужчину задержали, когда он выходил с работы. До этого за ним вели скрытое наблюдение — в полицию поступили сведения, что тагильчанин причастен к наркоторговле,рассказала пресс-служба ММУ МВД «Нижнетагильское».

В квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли 18 спичечных коробков, в которых находились пакетики с веществом красного и бирюзового цвета. Кроме того, дома у его родителей были обнаружены пакет с электронными весами, пакетики для фасовки и 33 коробка с наркотиком.

По подсчёту экспертов, в общей сложности полицейские изъяли 23 грамма синтетического наркотика.

Всё это подозреваемый собирался разложить по закладкам в гаражах в разных районах Нижнего Тагила,говорят в пресс-службе тагильской полиции.