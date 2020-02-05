В Нижнем Тагиле на сбыте наркотиков поймали работника развлекательного заведения
Полиция Нижнего Тагила сообщила о задержании 31-летнего работника одного из развлекательных заведений за сбыт наркотиков. По заявлению правоохранителей, из его смартфона изъяли список с местами закладок.
Мужчину задержали, когда он выходил с работы. До этого за ним вели скрытое наблюдение — в полицию поступили сведения, что тагильчанин причастен к наркоторговле,рассказала пресс-служба ММУ МВД «Нижнетагильское».
В квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли 18 спичечных коробков, в которых находились пакетики с веществом красного и бирюзового цвета. Кроме того, дома у его родителей были обнаружены пакет с электронными весами, пакетики для фасовки и 33 коробка с наркотиком.
По подсчёту экспертов, в общей сложности полицейские изъяли 23 грамма синтетического наркотика.
Всё это подозреваемый собирался разложить по закладкам в гаражах в разных районах Нижнего Тагила,говорят в пресс-службе тагильской полиции.
Задержанный был ранее судим за незаконное хранение наркотических средств. По заявлению полицию, он уже дал признательные показания и рассказал, что подрабатывал закладчиком с октября 2019 года. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по фактам сбыта наркотиков в особо крупном размере.