«Хотел съесть собаку»: житель Невьянска забил топором овчарку собутыльника

В Невьянске будут судить мужчину, который жестоко расправился с собакой собутыльника. По информации следователей, 18 декабря 2017 года 32-летний свердловчанин пришел к своему знакомому, где приятели начали распивать алкоголь.

Во время застолья гость заметил во дворе среднеазиатскую овчарку по прозвищу Тайсон. Нетрезвый мужчина решил убить животное и съесть его. Он схватил топор и несколько раз ударил им Тайсона по голове. После этого, не обращая внимания на мучения собаки, мужчина порезал ей шею ножом. Через некоторое время животное скончалось.