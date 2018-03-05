Пожилой екатеринбуржец погиб под колёсами трамвая на глазах у жены (ВИДЕО)

Произошедшее в Орджоникидзевском районе также попало на камеру видеорегистратора, установленного в кабине трамвая. На кадрах видно, как пешеходы миновали проезжую часть, а затем намеревались перейти через рельсы. Женщина заметила трамвай, но её супруг в это время уже находился на рельсах. Екатеринбурженка крикнула мужу о приближающемся трамвае, но было уже поздно: мужчина обернулся, и в последнюю секунду его сбил трамвай.