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Пожилой екатеринбуржец погиб под колёсами трамвая на глазах у жены (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилой екатеринбуржец погиб под колёсами трамвая на глазах у жены (ВИДЕО)

5 марта, 07:00Происшествия
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