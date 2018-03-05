Сын вице-спикера гордумы оказался участником смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Его пассажир доставлен в ЦГБ №1, где скончался. Водителем оказался сын вице-спикера Нижнетагильской городской Думы Игоря Базилевича, который является владельцем автомобиля.

Я сам ничего ещё не знаю и пытаюсь разобраться, поэтому ничего я комментировать не буду. Машина действительно зарегистрирована на меня. Что там произошло, разбираются сейчас без нас заявил депутат.