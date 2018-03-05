Сын вице-спикера гордумы оказался участником смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
5 марта, 13:35Происшествия
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Попавший в смертельную аварию 4 марта в Нижнем Тагиле водитель оказался сыном вице-спикера Нижнетагильской городской Думы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Его пассажир доставлен в ЦГБ №1, где скончался. Водителем оказался сын вице-спикера Нижнетагильской городской Думы Игоря Базилевича, который является владельцем автомобиля.
Я сам ничего ещё не знаю и пытаюсь разобраться, поэтому ничего я комментировать не буду. Машина действительно зарегистрирована на меня. Что там произошло, разбираются сейчас без нас заявил депутат.
Как пишет АН «Между строк», транспортное средство зарегистрировано на Игоря Базилевича, работавшего главным инженером вагоносборочного производства одного из предприятий до 2017 года.
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